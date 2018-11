Rolando, dato chiarimenti al giudice

"I chiarimenti" sull'istanza di concordato in bianco "li abbiamo dati al giudice" fallimentare, si è limitato a rispondere, incalzato dai cronisti, l'amministratore unico della Casinò de la Vallee, Filippo Rolando, all'uscita del tribunale di Aosta. Accompagnato da tre collaboratori, è entrato alle 11.15 nell'ufficio del magistrato Marco Tornatore, che lo aveva convocato per "chiarimenti" in merito alla documentazione presentata. Ne è uscito 25 minuti dopo. L'istanza di concordato in bianco secondo la procura di Aosta - che ieri ha depositato in tribunale la richiesta di fallimento - è inammissibile in quanto non e' ancora stato approvato il bilancio 2017.

Giudice chiede ulteriore documentazione - Nei prossimi giorni l'amministratore unico della Casinò de la Vallée spa, Filippo Rolando, depositerà ulteriore documentazione in Tribunale nell'ambito della richiesta di concordato preventivo in "bianco" inoltrata il 31 ottobre. A richiedere l'integrazione è stato il giudice fallimentare Marco Tornatore. La consegna dovrebbe avvenire già all'inizio della prossima settimana per velocizzare i passaggi che potrebbero portare alla procedura concorsuale, che "blocca" l'istanza di fallimento presentata dalla procura di Aosta per la "crisi irreversibile" della casa da gioco.



Data ultima modifica 08 novembre 2018 ore 19:36