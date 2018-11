Processo casinò, sentenza attesa alle 17.30

E' attesa alle 17.30 la sentenza del processo per truffa ai danni dello Stato e falso in bilancio sui 140 milioni di euro erogati al Casinò di Saint-Vincent tra il 2012 e il 2015. Il gup Paolo De Paola si è ritirato in camera di consiglio. In alternativa il giudice dovrà pronunciarsi sulla richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio in merito alla correttezza dell'appostazione in bilancio delle imposte anticipate avanzata, in subordine all'assoluzione, dalle difese dei sindaci Fabrizio Brunello (avvocato Corrado Bellora), Laura Filetti e Jean Paul Zanini (avvocato Maria Rita Bagala').

Le richieste del pm Eugenia Menichetti sono: quattro anni e otto mesi per l'ex presidente della Regione Augusto Rollandin; tre anni per l'ex assessore regionale alle finanze Ego Perron; due anni per il suo predecessore Mauro Baccega; tre anni per l'ex amministratore unico della casa da gioco Lorenzo Sommo; cinque anni per i componenti del collegio sindacale Jean-Paul Zanini e Fabrizio Brunello e due anni per la loro collega Laura Filetti. Per l'ex amministratore unico Luca Frigerio - rito abbreviato condizionato all'ammissione del proprio consulente - la richiesta è di rinvio a giudizio. Mentre per il Casinò 500 mila euro per responsabilità amministrativa.

Durante il processo per truffa e falso bilancio sui 140 milioni di euro di finanziamenti regionali al Casinò di Saint-Vincent, il pm ha chiesto al gup di acquisire d'ufficio l'istanza di fallimento della casa da gioco depositata ieri dal pm Luca Ceccanti. Prima di ritirarsi in camera di consiglio, il gup ha respinto la richiesta. Sull'istanza non c'era l'accordo delle difese, che invece hanno prestato il consenso all'acquisizione della sentenza di condanna della Corte dei conti del 25 ottobre scorso sulla stessa vicenda e di una sentenza del Consiglio di Stato passata in giudicato riguardante un accesso agli atti negato a un consigliere regionale.

Data ultima modifica 08 novembre 2018 ore 15:46