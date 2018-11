Sfruttamento dipendente, due indagati

Il titolare e il gestore di un'azienda agricola di La Salle, un uomo di 49 e una donna di 34 anni, sono indagati per sfruttamento di un dipendente che veniva pagato 10 euro per 15 ore di lavoro e veniva alloggiato "in una situazione degradante" all'interno di un container. L'inchiesta è coordinata dal pm Carlo Introvigne. I fatti risalgono al periodo tra gennaio e marzo scorsi. Uno dei due è anche accusato di aver picchiato lo stesso dipendente - che era in stato di bisogno - provocandogli la frattura della mano sinistra e minacciandolo ("Io so come farti sparire nel letamaio, così non ti troverà più nessuno").



Data ultima modifica 07 novembre 2018 ore 13:18