Avvio verifiche progetto scuola polmone

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha affidato a tre esperti la redazione di una redazione per verificare gli aspetti tecnici e economici connessi alla realizzazione della scuola "polmone" in regione Tzambarlet, ad Aosta. La procedura di gara per la costruzione dell'edificio prefabbricato è stata sospesa. Il gruppo di esperti - autonomi ed indipendenti - opererà sotto il coordinamento del Nucleo di valutazione e verifica delle opere pubbliche (Nuvvop), integrato dai presidenti degli ordini di architetti e ingegneri e da un dirigente del Comune di Aosta.

"L'obiettivo - ha spiegato l'assessore regionale alle opere pubbliche, Stefano Borrello - è fare uno studio da mettere a disposizione della politica per prendere le decisioni e fugare così ogni dubbio anche riguardo ai costi". Per l'assessore all'istruzione, Paolo Sammaritani, "la decisione è legata a varie considerazioni, tra cui il calo del numero degli studenti e l'esigenza di riprogrammare gli interventi sull'edilizia scolastica".