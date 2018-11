Ubriaco al volante tenta corrompere Cc

In stato di ebbrezza alcolica, è finito con l'auto contro una saracinesca di un'abitazione nel centro abitato di La Thuile e, per evitare gli accertamenti dei carabinieri, ha offerto loro "insistentemente somme di denaro".

Un astigiano di 29 anni (E.L.) è stato denunciato per istigazione alla corruzione e guida in stato di ebbrezza. L'uomo è risultato positivo all'alcol test, con un tasso superiore a 1,5 g/l. Durante le perquisizioni, nel suo portamonete i militari hanno trovato una sostanza "del tipo cocaina", per questo il ventinovenne è stato segnalato come assuntore di stupefacenti.

L'auto gli è stata sequestrata e la patente gli è stata ritirata in attesa della sospensione.



