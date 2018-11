Albero su auto in Valle d'Aosta, 2 morti

Due persone sono morte oggi a Lillianes (Aosta) nella valle di Gressoney, a seguito della caduta di un albero sull'auto in cui viaggiavano. Le vittime sono due pensionati di Villarbasse (Torino), Giuseppe Rosso di 74 anni, e Miriam Curtaz di 73. I due erano a bordo di un'auto che è stata travolta da un castagno, abbattuto all'improvviso dal maltempo che ha colpito l'intera valle. I due pensionati sono morti sul colpo. Sfiorata anche una seconda vettura, con a bordo una famiglia che ne è uscita illesa. In corso gli accertamenti sull'incidente da parte dei carabinieri.

Nella zona, in bassa Valle d'Aosta, sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per piante cadute a causa del maltempo.



L'incidente è avvenuto poco dopo le 11 sulla strada regionale per Gressoney. Un enorme castagno si è abbattuto sulla sede stradale ed ha completamente schiacciato il veicolo sui cui viaggiano le due vittime. Il medico del 118 giunto sul posto non ha potuto far altro che constatare il loro decesso. Sul posto sono intervenuti anche un elicottero della protezione civile della Valle d'Aosta e i vigili del fuoco di Aosta. La zona è stata colpita nelle ultime ore da pioggia intensa e vento.



Data ultima modifica 01 novembre 2018 ore 18:38