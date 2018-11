Maltempo, problemi a linee elettriche

La caduta di piante sulla sede stradale a causa del maltempo ha interessato, nella notte, diversi comuni valdostani: Verrès, Challand-Saint-Anselme, Brusson, Issogne, Donnas, Hone, Bard, Antey-Saint-André, Nus, Saint-Barthélemy, Torgnon, Champorcher. In alcuni casi gli alberi hanno interrotto le la fornitura di energia elettrica e i tecnici Deval sono al lavoro per risolvere la situazione.

Restano chiuse - fa sapere la Regione - la strada statale 26 all'altezza di Montjovet, la strada regionale numero 2 di Champorcher dal chilometro 5 e la regionale 33 del Col di Joux, dal Col di Joux a Brusson. Stop alla circolazione, da ieri pomeriggio, anche al Colle del Piccolo San Bernardo, per neve in quota, e lungo la comunale per Lillaz (Cogne) a causa di una colata detritica.