Valle d'Aosta, allerta gialla fino a martedì

Il Centro funzionale regionale ha prorogato almeno sino alla mattinata di domani, martedì 30 ottobre, su tutto il territorio della Valle d'Aosta l'allerta 'gialla' (livello 1 su 3) per criticità idrogeologica e l'avviso meteo per precipitazioni forti, scattati ieri. Per il pomeriggio i tecnici valuteranno, in base alle condizioni, se decretare la fine dell'allerta. Al momento è stata segnalata la caduta di un masso da una parete vicino all'abitato di Arnad e non si registrano danni a cose o persone. La quota neve, che ora si attesta a quota 1.800-2.000 metri, dovrebbe abbassarsi nel corso della serata, arrivando a 1.200 metri.



Data ultima modifica 29 ottobre 2018 ore 17:40