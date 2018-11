Open fiber sbarca ad Aosta

(ANSA) - AOSTA, 29 OTT - Entro il 2019 la città di Aosta sarà cablata con la fibra ottica che potrà raggiungere 15 mila unità immobiliari. Lo prevede una convenzione tra il Comune e la Open fiber, società partecipata da Enel e Cassa depositi e prestiti, che investirà 5 milioni di euro per realizzare la nuova infrastruttura lunga 60 chilometri. La tecnologia utilizzata sarà quella della Fiber to the home (Ftth), 'fibra fino a casa', che consente una navigazione alle imprese e alle famiglie di 1 Gigabit per secondo.

Le prime operazioni partiranno entro la fine dell'anno, poi serviranno circa 18 mesi per portare a termine i lavori che si concentreranno nella primavera prossima. In estate saranno disponibili le prime connessioni per circa 5 mila abitazioni.

Open fiber non venderà servizi di connettività direttamente ai clienti finali, ma si rivolge agli operatori di mercato interessati. Laddove sarà possibile saranno utilizzati i tubi già esistenti, tra cui quelli del teleriscaldamento della società Telcha e del comune .