Spelgatti su vvff, soluzione è tecnica

"L'unica soluzione perseguibile è tecnica. Per questo è stato attivato un tavolo con Regione e Vigili del fuoco. L'argomento è complesso, tutto il Consiglio Valle si è impegnato per arrivare ad una soluzione definitiva con l'obiettivo di far si che i vigili del fuoco valdostani non guadagnino un euro di meno rispetto ai colleghi nazionali". Lo ha detto la presidente della Regione Valle d'Aosta, Nicoletta Spelgatti, riferendo in aula al termine dell'incontro con una delegazione dei vigili del fuoco. "Solo dopo le risposte del tavolo tecnico - ha aggiunto - e solo dopo il confronto sulle tabelle, una volta recuperati tutti i dati, si potranno avere delle risposte su eventuali differenze di trattamento. Poi bisognerà capire qual è la strada giuridicamente percorribile e solo allora si potranno prendere delle decisioni".

Vigili fuoco, bene impegno Consiglio ma non abbassiamo la guardia - "Ci ha fatto piacere l'impegno del Consiglio Valle a lavorare alacremente per cercare una soluzione. In tal senso abbiamo avuto delle risposte dall'assemblea, ma non abbassiamo la guardia e siamo pronti a tornare a mobilitarci per far sentire le nostre ragioni". Così i sindacalisti Demis Martinod (Conapo) e Igor De Belli (Fp-Cgil) al termine dell'incontro con i rappresentanti del Consiglio Valle in cui è stato attivato un tavolo tecnico "per avere dati oggettivi".

L.Viérin, assessore smentito da presidente - "Oggi abbiamo assistito ad un assessore che annuncia cose che poi il presidente della Regione smentisce. Spiace che vengano fatti annunci sulla pelle delle persone senza fare delle verifiche". Lo ha detto Laurent Viérin (Uvp) intervenendo in merito alla protesta dei vigili del fuoco valdostani, approdata in Consiglio Valle. "Per esempio il trattamento previdenziale non si può fare - ha aggiunto - in quanto non abbiamo la competenza". "C'è stata troppa faciloneria - ha aggiunto Renzo Testolin (Uv) - annunciando soluzioni senza che vi fossero i presupposti tecnico-giuridici".



Data ultima modifica 17 ottobre 2018 ore 19:31