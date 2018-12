Camion contro barriere, chiusa To-Aosta

Autostrada A5 Torino-Aosta bloccata, in direzione del capoluogo valdostano dopo lo svincolo di Ivrea, tra Tavagnasco e Quincinetto, per un incidente stradale che si è verificato sul ponte di Quincinetto. Forse a causa delle forti piogge, un camion è andato a sbattere contro le barriere di cemento a lato del viadotto, abbattendole. La motrice del mezzo pesante si è poi ribaltata sulla carreggiata.

Sono in corso le operazioni di soccorso da parte del personale del 118, che sta valutando le condizioni del camionista, e dei vigili del fuoco. L'autostrada in direzione Aosta è stata temporaneamente chiusa dalla polizia stradale. Una parte delle barriere di cemento è caduta sulla provinciale, che passa sotto il viadotto dove, in quel momento, non c'erano veicoli in transito.

Segnalate code da Ivrea in direzione Nord.



Data ultima modifica 11 ottobre 2018 ore 12:06