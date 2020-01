Furti, Cc, quattro arresti in flagranza

I carabinieri di Civitanova Marche hanno arrestato in flagranza di reato, dopo indagini durate un'intera nottata, quattro cittadini albanesi, due uomini e due donne che negli ultimi tempi avevano saccheggiato indisturbati abitazioni del Maceratese e non solo.

Questo fine settimana il gruppo è arrivato, a bordo di una monovolume scura fino a Centobuchi di Monteprandone, dove si è messo all'opera, ignaro di esser stato seguito. Le due donne hanno fatto il palo, spostandosi in auto nei pressi degli obiettivi, i due uomini girando a piedi si sono introdotti in vari appartamenti fino a quando non sono stati individuati e bloccati. Recuperati monili in oro, orologi e preziosi appena trafugati per un valore di circa 5.000 euro, raccolti in un vano appositamente ricavato nello sportello anteriore sinistro del veicolo, insieme guanti professionali, passamontagna, due torce portatili, un grosso cacciavite, un piede di porco e numerosi telefoni cellulari.Accertati quattro furti a Centobuchi.



