Rosato,serve cambio guida Regione Marche

"La percezione nostra è che ci vuole un cambio di guida alla Regione Marche, non c'è un elenco di critiche a chi ha lavorato e sta lavorando fino adesso, ma c'è la necessità di riprogettare e fare un salto di qualità nel futuro". Lo ha detto il vice presidente della Camera Ettore Rosato all'ANSA, a margine di un incontro di Italia Viva a San Benedetto del Tronto, sul tema "L'Italia, le Marche e le nuove sfide". Rosati non ha fatto nomi: "ci sono personalità in grado in questa regione di fare bene e vincere le elezioni - ha osservato, affiancato dal capogruppo di Iv in regione Fabio Urbinati -. Oggi una riproposizione di Ceriscioli è perdente, bisogna avere la capacità di cambiare". "Italia viva - ha ammonito -, o trova degli interlocutori a cominciare dal Partito democratico, oppure dovrà decidere per strade alternative, insieme ad Azione di Carlo Calenda, +Europa, le liste civiche, che in questa regione sono formazioni importanti e consolidate. Sarebbe un vero peccato".



Data ultima modifica 19 gennaio 2020 ore 14:22