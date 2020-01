Craxi, socialisti Marche a Hammamet

Una folta delegazione di socialisti delle Marche, con il consigliere regionale di Uniti per le Marche Boris Rapa, i dirigenti del Psi Giovanni Pierini, Lorenzo Catraro, Anteo Bonacorsi, si trova in Tunisia per celebrazioni del ventesimo anniversario dalla scomparsa di Bettino Craxi ad Hammamet, dove il leader socialista fu in esilio fino al 19 gennaio 2000, giorno in cui morì dopo che aveva rifiutato di tornare in Italia per farsi curare. Alle celebrazioni, organizzate dalla Fondazione Craxi, sono presenti circa mille persone. La conclusione è prevista domani, domenica 19 gennaio, alle 10:30 con la cerimonia di commemorazione presso il cimitero cristiano di Hammamet.