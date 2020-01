All'Omero di Ancona 35 mila visitatori nel 2019

(ANSA) - ANCONA, 14 GEN - Quasi 35 mila visitatori, 60 eventi, nove mostre e 700 laboratori, cui si aggiungono 30 convegni e corsi di formazione assieme a consulenze in Italia e all'estero (Egitto) sul tema dell'accessibilità museale. E' il lusinghiero bilancio 2019 del Museo Omero di Ancona tracciato dal presidente Aldo Grassini. Primo contenitore di opere d'arte che si possono toccare, la struttura è diventata dalla sua fondazione nel 1993 un punto di riferimento internazionale su come allestire uno spazio museale aperto a tutti, che ha visto crescere negli ultimi tre anni del 38% il numero delle visite, diventando grazie alle sue molteplici iniziative luogo d'incontro per eventi culturali come la rassegna estiva di teatro e musica 'Sensi d'estate', la Biennale Arteinsieme, la mostra 'Rabarama e i giovani artisti, coi lavori di talenti emergenti ispirati ai temi della nota scultrice. Per il 2020 in arrivo un nuovo allestimento e l'apertura della sezione Made in Italy donata da Diego della Valle, dedicata al meglio del design. (ANSA).