Accoltellato dopo lite tra automobilisti

Una lite tra due automobilisti dopo una manovra stradale scorretta non seguita da un incidente, forse una mancata precedenza, è culminata in un accoltellamento.

E' successo a Villa Potenza di Macerata, alla rotonda che collega la Sp 77 alla 181. Il ferito è un 21enne della zona, raggiunto all'emitorace, trasportato al pronto soccorso: non è in pericolo di vita, ha subito lesioni guaribili in 25 giorni.

Grazie anche a testimonianze di altri automobilisti e all'esame delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti della Squadra Mobile e della Polizia Locale hanno identificato l'aggressore, un 45enne di origine macedone. Mentre poliziotti e vigili urbani andavano a casa sua, l'uomo, notata la presenza di auto delle forze dell'ordine, ha chiamato un legale di fiducia e si è consegnato negli uffici della Municipale. Al momento, il 45enne non è stato arrestato e gli accertamenti sono ancora in corso: la contestazione a suo carico è di lesioni aggravate.