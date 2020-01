Investito davanti ospedale, morto 80enne

Un 80enne originario di Fabriano ma residente a Chiaravalle (Ancona), è morto in serata dopo essere stato investito da un'auto mentre attraversava la strada in via Conca davanti all'ospedale regionale a Torrette di Ancona.

L'anziano, stava ritornando verso il parcheggio pubblico dopo aver fatto visita alla moglie ricoverata agli Ospedali Riuniti.

Secondo le prime informazioni, stava attraversando non lontano dalle strisce pedonali dell'attraversamento pedonale con semaforo, quando è stato travolto dall'auto, un'Opel Meriva che procedeva verso la variante Ss16, condotta da un 70enne. Sul posto la polizia locale per i rilievi e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente. L'impatto molto violento ha causato ferite gravissime all'80enne apparso in condizioni critiche già all'arrivo dei soccorritori di Croce gialla e 118.

L'anziano è poi deceduto al pronto soccorso dov'era stato trasportato d'urgenza.



