Infortunio in escursione, recupero Vvf

Un 55enne di San Marino in gita nel Piceno si è infortunato a una caviglia durante un'escursione in località Vettoretto alle pendici del Monte Vettore, e in quello stato era impossibilitato a tornare al punto di partenza. E' stato soccorso e recuperato dai vigili del fuoco anche con l'ausilio dell'elicottero dei pompieri proveniente da Pescara. Sul posto, in territorio di Arquata del Tronto, sono arrivate sul posto una squadra specializzata in recuperi con tecniche Saf e un'altra dal presidio di Pescara del Tronto sui Monti Sibillini. Il 55enne è stato issato con verricello dall'elicottero dei vigili del fuoco che poi lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118 per il trasferimento in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.