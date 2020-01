Lotteria, 3 premi Marche da 20mila euro

Tre premi da 20mila euro ciascuno nelle Marche per la Lotteria Italia. I fortunati tagliandi sono stati venduti: a Pesaro (G459307) e nell'Anconetano a Osimo (M425049), a Fabriano (L099589). Per reclamare la vincita, i possessori dei biglietti fortunati avranno a disposizione sei mesi. Più precisamente, 180 giorni a partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei biglietti vincenti. I vincitori dovranno presentare il tagliando vincente, integro e in originale, agli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all'ufficio Premi di Lotterie nazionali. In quest'ultimo caso anche tramite Raccomandata A/R. Il pagamento, poi, avverrà entro 30 giorni dalla data di presentazione del biglietto.

Complessivamente, per questa edizione, sono stati venduti 6,7 milioni di biglietti in Italia. Secondo i dati dell'Agipro, agenzia di stampa, giochi e scommesse, vendite in calo nelle Marche, dove i biglietti venduti sono stati 160.460, l8% in meno rispetto alla precedente edizione.