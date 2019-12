Sisma, nasce comitato Marche per Albania

Coordinare e mediare per raccogliere fondi nelle Marche a favore della popolazione albanese colpita dal sisma, con massima garanzia e trasparenza; promuovere iniziative in campo sportivo e culturale, da svolgere in Albania, anche per rafforzare le relazioni umane. E' l'obiettivo del "Comitato Marche per l'Albania", apolitico e senza scopo di lucro, presieduto dal commercialista Camillo Catana Vallemani. E' stato presentato in Regione Marche, regione duramente colpita dal sisma del 2016, che aveva messo a disposizione la Protezione civile per ogni necessità derivante dal terremoto in Albania, che sostiene il Comitato. C'è un un Iban per le donazioni: entrate e uscite saranno indicate sul sito Internet. Scopo principale, ha spiegato Catana, affiancato dal presidente Luca Ceriscioli, è convogliare in maniera durevole aiuti umanitari per le popolazioni afflitte coinvolgendo anche associazioni di residenti nelle Marche e istituzioni. Il ministro della Diaspora Majko Pandeli ha espresso apprezzamento.