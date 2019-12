Qualità vita, Ascoli prima provincia

E' Ascoli Piceno la prima provincia delle Marche nella annuale classifica stilata dal Sole 24 ore sulla qualità della vita: è 26/a, salendo a di un posto rispetto al 2018. Le altre province sono piuttosto distanziate: Ancona al 31/o, seguita da Macerata al 32/o, Fermo è 50/a, invariate rispetto al 2018, mentre Pesaro Urbino è 53/a e perde ben 11 posizioni. Tutte e cinque si collocano comunque nella prima metà della classifica delle 107 province italiane e raggruppandole fare media sono al 38/o posto, meglio di altre regioni del centro Italia come Toscana, Umbria, Lazio. Ascoli è prima in Italia per le start up innovative, Fermo è seconda per il basso numero dei protesti. Tutte le province delle Marche sono ben posizionate per cultura e turismo: Ascoli prima per sale cinematografiche, Ancona seconda per le mostre, Fermo terza per i concerti e Macerata per le biblioteche. Infine nei 30 anni di classifica della qualità della vita: Ancona è partita nel 1990 dal 46/o posto ed è arrivata nel 2019 al 31/o.



Data ultima modifica 16 dicembre 2019 ore 18:08