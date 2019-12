Possibile, 25 mila euro da pacchi sisma

"Un totale di 657 pacchi inviati per la cifra complessiva di 24.793 euro destinati ai produttori.

Questo è stato il nostro sostegno per il Natale 2019 alle aziende che lavorano nelle zone colpite dal terremoto degli scorsi anni. La nostra iniziativa 'Terre resistenti', con i pacchi natalizi di prodotti tipici, è andata oltre le migliori aspettative: abbiamo più che raddoppiato la somma ottenuta nello scorso Natale, quando il progetto è stato realizzato per la prima volta. C'è grande soddisfazione da parte nostra e l'impegno a stare sempre vicino a chi resiste alla difficoltà di un territorio, abbandonato dalle Istituzioni e lasciato in balia della burocrazia". Lo dichiara la segretaria di Possibile, Beatrice Brignone, fornendo i dati di 'Terre resistenti, l'iniziativa realizzata dal suo partito a supporto delle aziende di prodotti tipici. "La nostra iniziativa - aggiunge Brignone - però non può bastare".