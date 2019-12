Ad Ancona apre studentato Buon Pastore

Rinasce ad Ancona la storica struttura del Buon Pastore, ex convento, ex scuola religiosa, ma anche caserma e ospedale e poi celebre istituto per l'educazione gratuita della gioventù, ora trasformato in uno studentato nel cuore del centro storico del capoluogo marchigiano, su progetto Erap: una superficie di 5.746 mq, disposta su tre livelli, con tre spazi esterni, uno dei quali costituito dal chiostro. Oltre a minialloggi per studenti con 88 posti letto, ospita un bar al piano terra, ad uso della città, una biblioteca e un auditorium da 100 posti, 4 sale studio, 2 sale riunioni, uno spazio internet, una sala giochi e una video, un archivio e un deposito per le biciclette. Il tutto per un investimento di 19 milioni di euro, di cui 4,5 dal Miur, 4,1 dalla Regione Marche, 600 mila dal Comune di Ancona, 9,8 dall'Erdis. "Si tratta di un tassello della futura cittadella universitaria, con altri posti letto per studenti" ha detto il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, prima del taglio del nastro.



