Maselli ad Ascoli 60 anni dopo I Delfini

C'era anche il regista Citto Maselli oggi ad Ascoli Piceno per la proiezione della versione digitalizzata del film I Delfini, da lui girato in città 60 anni fa. Una iniziativa voluta dal Caffé Meletti, in piazza del Popolo che ha fatto da sfondo a parecchie scene con, una giovane Claudia Cardinale, Antonella Lualdi, Tomas Milian, tra gli altri. Un film che Maselli ha raccontato oggi di aver ambientato del tutto casualmente ad Ascoli, avendo scoperto la città solo perché, bloccato da una bufera di neve, aveva dovuto alloggiare in un hotel del centro. Maselli, particolarmente commosso, ha ringraziato per l'invito. "Sono tornato ad Ascoli e mi sono commosso molto nel rivedere piazza del Popolo, il Caffè Meletti. Avevo 30 anni quando sono stato qui per girare I Delfini e quella per me è stata un'esperienza bellissima ed emozionante per la mia vita". Presente al cine teatro Piceno anche il regista ascolano Giuseppe Piccioni che nella sua città ha ambientato Il grande Black. "Maselli - ha detto Piccioni - con questo film ha legittimato l'idea di Ascoli città cinematografica. L'ha usata senza esplorare ambiti sociologici, gergali. Ne ha fatto l'emblema di città di provincia, piccolo borghese, che trova nel Caffè Meletti le contraddizioni più evidenti". (ANSA).