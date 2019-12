Lastra per 800 anni S.Francesco a Ancona

Un segno celebrativo per ricordare gli 800 anni della partenza di San Francesco dal porto di Ancona per la Terra Santa. E' la lastra celebrativa inaugurata oggi alla banchina San Francesco, dedicata al santo Patrono d'Italia il 1 settembre durante la Festa del mare, alla presenza di mons.

Angelo Spina, arcivescovo della Diocesi metropolitana Ancona-Osimo, del presidente dell'Autorità di sistema portuale Rodolfo Giampieri, e del contrammiraglio Enrico Moretti, Comandante del porto di Ancona, e delle autorità civili e militari. Il disegno è ispirato da un'idea artistica di mons.

Spina: l'immagine rappresenta San Francesco a bordo di un'imbarcazione che parte da Ancona, porta d'Oriente e via della pace. Lancia una colomba come simbolo di pace e di incontro con l'altro e con la natura. La lastra è in bronzo, ha una dimensione di 2 metri per 1,5 metri ed è stata realizzata dalla Fonderia Marinelli di Agnone (Isernia), fra le più antiche al mondo, specializzata nella costruzione di campane.



Data ultima modifica 13 dicembre 2019 ore 20:46