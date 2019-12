Aerdorica, Ceriscioli, pervenuta offerta

"La Regione Marche conferma gli impegni assunti con la Njord per il sostegno allo sviluppo di nuove rotte aeree da e per le Marche. In merito al bando pubblico per 12 lotti ripartiti su due annualità (2020 e 2021) sono pervenute delle offerte nei termini previsti: la Easyjet ha presentato formale offerta. La Commissione di valutazione si è insediata e lunedì 16 dicembre sarà aperta la busta contenente l'offerta tecnica". Lo rende noto il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli. "Il 10 dicembre è stato pubblicato un ulteriore avviso per manifestazione d'interesse per la concessione di aiuti alle compagnie aeree per le start up di nuovi voli ai sensi della vigente normativa europea - aggiunge -. Il bando raccoglierà entro il 7 gennaio 2020 dichiarazioni di disponibilità ad avviare concrete collaborazioni con il sostegno economico della Regione". Che "dopo aver messo in sicurezza i conti salvando l'aeroporto, lavora con assoluta determinazione per incrementare i voli a servizio dei marchigiani".