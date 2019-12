Cannabis assolti titolari negozio Ancona

(ANSA) - ANCONA, 10 DIC - Assolti perché il fatto non costituisce reato i titolari di un negozio di cannabis light ad Ancona, dove nel giugno 2018 furono sequestrati 13 kg infiorescenze e prodotti vari. Lo ha deciso il gup del Tribunale di Ancona nei confronti del proprietario del negozio di cannabis light Indoornova Grown Shop di via XXIX Settembre (ad Ancona) e il padre del socio dell'attività che rischiavano una condanna a quattro anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il primo, titolare di due cannabis store gemelli, era stato denunciato, l'altro, trovato in negozio, arrestato e poi rimesso in libertà. "Evidentemente non era spaccio - hanno commentato i legali della difesa, Domenico Biasco e Alberto Zaina - Sulla materia c'è ancora troppa confusione".