Natale, carabinieri in uniforme storica

Per le vie principali di Ancona, in questi giorni di festività, la sicurezza sarà garantita anche da una pattuglia appiedata con carabinieri di Grande Uniforme Storica. L'iniziativa del Comando Provinciale di Ancona vuole rimarcare lo stretto legame della popolazione con l'Arma, presente in città sin dal 1861 a seguito dell'istituzione delle Legioni Carabinieri Reali-13/a Marche (Divisioni di Ancona, Macerata e Perugia). Il rispetto della tradizione è una regola che da sempre caratterizza la Benemerita che, seppur immutata nelle fondamenta, ancor oggi rappresenta un modello di efficienza istituzionale, con oltre 4.500 Stazioni diffuse su tutto il territorio nazionale e con i reparti di specialità quali Tutela del Patrimonio Culturale, Ambientale, Agroalimentare, Lavoro e Salute e da ultimo Forestale, senza contare l'impegno dei carabinieri anche all'estero. I carabinieri in uniforme storica, oltre a garantire un'ulteriore presenza visibile, sono disponibili per informazioni e foto ricordo.