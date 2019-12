Sfigurata, protesi su misura a Torrette

Sfigurata da un incidente stradale, in cui aveva perso parte del cranio e di un'orbita, una 23enne di Roma è stata operata all'ospedale di Torrette, ad Ancona, nel reparto specialistico di Maxillo Facciale, dove le è stata applicata una protesi in titanio su misura. Ad eseguire l'intervento una equipe del primario, prof. Paolo Balercia, con due chirurghi specializzati: Marco Messi, originario di Macerata e Giuseppe Consorti, di San Benedetto del Tronto. La ragazza era costretta ad indossare un caschetto protettivo, dopo l'incidente che l'aveva anche ridotta in coma. A indirizzarla verso il reparto di Torrette è stato un amico di famiglia, quando sembravano perse le speranze di riavere il volto di un tempo. L'operazione, durata 4 ore, si è svolta martedì: ricostruiti il pezzo di cranio che non aveva più e l'orbita compromessa, prima in maniera 'virtuale' tridimensionale e poi in titanio. Ridotte al minimo le cicatrici. Martedì dovrebbe essere dimessa con il viso tornato quasi come lo aveva prima.