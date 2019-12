Oltre un kg marijuana e piante,arrestato

I carabinieri di Camerino hanno arrestato in flagranza di reato a Matelica per possesso a fini di spaccio di sostanza stupefacente un uomo di 39 anni, con oltre un kg di marijuana. Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno 250 gr di marijuana in vasetti di vetro, 5 piante alte 70 centimetri e un ulteriore quantitativo di 900 grammi circa di di tipo marijuana pronta per essere immessa sul mercato. Rinvenuti anche bilancini di precisione, una serie di strumenti atti al confezionamento delle dosi e una serra indoor, per la coltivazione di marijuana, completa di tutti gli accessori necessari al funzionamento e perfettamente installata all'interno di un vano cantina. Il 39enne, già noto alle forze dell'ordine è stato posto ai domiciliari in attesa della direttissima, che si terrà oggi.



Data ultima modifica 07 dicembre 2019 ore 13:00