Gostoli, Pd riparte da Ceriscioli

"Il Pd ripartirà dalla riconferma del governatore uscente Luca Ceriscioli, mettendoci a disposizione delle valutazione dei possibili alleati". Lo annuncia in una nota il segretario regionale Giovanni Gostoli, dopo la riunione della direzione regionale di ieri sera ad Ancona. "In tempi rapidi - spiega il segretario dem - daremo vita alla nuova coalizione di centrosinistra aperta alle forze civiche partendo dalla condivisione dell'azione di governo e delineando gli obiettivi strategici futuri. Per poi definire insieme la candidatura a presidente nei metodi che la coalizione riterrà più opportuno". "Siamo favorevoli a verificare l'effettiva possibilità di un'alleanza con il M5s - sottolinea Gostoli - che però deve avvenire in tempi rapidi, con un confronto sui programmi, sulle cose da fare e sulle persone che potrebbero interpretare al meglio il nuovo percorso". Intanto dal punto di vista programmatico "vogliamo scrivere un Piano per le Marche all'insegna dello sviluppo sostenibile e del benessere".