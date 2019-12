Grimaldi, fuliggine Ancona caso isolato

(ANSA) - ANCONA, 6 DIC - Precisazioni del Gruppo Grimaldi in merito al guasto della motonave Mikonos Palace, della consociata Minoan Lines, che ha provocato la dispersione in aria di un pulviscolo fuligginoso ad Ancona. Ieri mattina durante la fase di ormeggio, riferisce una nota, è stato riscontrato un problema tecnico al gruppo generatori diesel della nave che ha causato l'emissione di fuliggine dal fumaiolo e che è stato immediatamente risolto dall'equipaggio. Il Gruppo Grimaldi "si rammarica per quanto accaduto e si scusa per i disagi arrecati agli abitanti e ai commercianti anconetani". "Un episodio isolato" sottolinea la Compagnia, ribadendo il suo impegno per l'ambiente. La Mykonos Palace è l'unica nave a scalare nel porto di Ancona dotata da tempo di "un sistema di depurazione dei gas di scarico, che abbatte le emissioni di zolfo allo 0,1%, in anticipo rispetto alla nuova normativa dell'Imo (Organizzazione Marittima Internazionale) che prescrive dal primo gennaio 2020 limiti di emissione di zolfo non superiori allo 0,5%.