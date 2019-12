Ps-Confartigianato, sicurezza per Natale

"Accendiamo la sicurezza, molto più di un regalo". E' lo slogan di una campagna di informazione della cittadinanza di Ancona, promossa dalla Questura e da Confartigianato, all'osservanza di cautele per prevenire reati contro il patrimonio (furti, rapine, borseggi e truffe) compresi i raggiri online ancora più frequenti e insidiosi nel periodo natalizio. Da un lato, hanno spiegato il questore di Ancona Claudio Cracovia, il capo di Gabinetto Cinzia Nicolini e la dirigente della Polizia Postale delle Marche Cinzia Grucci, la polizia rafforzerà il controllo del territorio nei luoghi di particolare affluenza per festività e shopping con agenti anche in borghese, l'ausilio di unità Prevenzione crimine e della Polposta sul fronte 'virtuale'; dall'altro, si avvarrà della rete di 'botteghe' artigiane affiliate a Confartigianato per diffondere volantini con consigli utili per evitare furti o inganni. Per l'associazione era presente Marco Pierpaoli, segretario Confartigianato imprese Ancona e Pesaro.