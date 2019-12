Sciopero CNHI per infortunio collega

(ANSA) - JESI (ANCONA), 5 DIC - Sciopero degli operai della CNHI New Holland di Jesi, in segno di protesta per il grave infortunio sul lavoro accaduto ieri sera al reparto collaudo funzionale dello stabilimento che produce macchinari agricoli.

Per cause in corso di accertamento, un operaio di 52 anni è stato investito da un trattore sul quale stava lavorando. Sembra che l'uomo stesse operando con un cavo da terra e di lato al veicolo: il mezzo si è mosso scaraventandolo a terra e ha proseguito per qualche metro. L'infortunato è stato trasportato in codice rosso presso l'ospedale di Torrette ad Ancona, la prognosi è riservata e le sue condizioni restano gravi. Ieri sera i colleghi hanno incrociato le braccia per 45 minuti davanti ai cancelli dello stabilimento, aderendo a fine turno allo sciopero indetto unitariamente da Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil. La protesta prosegue oggi, negli ultimi 45 minuti del turno di lavoro del mattino, dalle 12:15, e del pomeriggio.