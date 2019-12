Unicam, le qualità del latte d'asina

Le qualità nutrizionali e cosmetiche del latte d'asina, conosciute fin dall'epoca egizia e romana, sono ufficialmente certificate dai ricercatori dell'Università di Camerino in un volume pubblicato dalla Cambridge Scholar Press, casa editrice legata all'Università di Cambridge, "The Therapeutic, Nutritional and Cosmetic Properties of Donkey Milk", scritto dai docenti della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria di Unicam, Paolo Polidori e Silvia Vincenzetti. Si tratta del primo libro pubblicato su scala mondiale, in lingua inglese, nel quale vengono compendiate tutte le principali caratteristiche del latte di asina, inclusi gli aspetti zootecnici legati all'allevamento. Sarà adottato come materiale didattico per l'Università di Cambridge. La produzione e il consumo del latte d'asina costituiscono una antica tradizione alimentare in buona parte del bacino Mediterraneo, soprattutto nelle regioni dell'Italia meridionale.