Gostoli, al momento c'è solo Ceriscioli

"Prima le Marche, poi le elezioni regionali. Prima i temi, poi le candidature. Insieme abbiamo scelto di iniziare dai programmi per costruire una nuova alleanza di governo". Così il segretario regionale del Pd Marche Giovanni Gostoli. "In questi anni - dice - abbiamo governato bene la Regione, ma ancora tanto c'è da fare e qualcosa da migliorare. Invito tutti alla prudenza, tempi e modi per discutere ci sono: è stata convocata la direzione regionale venerdì e lunedì prossimo c'è il tavolo della coalizione.

Ciascun alleato di governo dovrebbe essere impegnato anzitutto a raccontare le cose fatte e dare vita a una lista che parteciperà alle elezioni regionali del 2020, prima di preoccuparsi di altro. Nel Pd - sottolinea - l'unica candidatura a presidente della Regione Marche, al momento, è quella di Luca Ceriscioli e qualunque valutazione diversa non può che partire prima di tutto da chi in questi anni per primo ha rappresentato la comunità con tanti impegno in un tempo segnato da molte difficoltà".