Soprintendenza Ascoli, Fermo, Macerata

Il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo Dario Franceschini ha presentato oggi il nuovo regolamento del ministero approvato ieri dal Consiglio dei Ministri con cui viene istituita la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata. "Si tratta di un segnale di forte attenzione verso un territorio che custodisce uno straordinario patrimonio culturale e paesaggistico - dichiara Franceschini - duramente colpito dal sisma del Centro Italia". La riorganizzazione potenzia più in generale l'intera rete della tutela del patrimonio culturale sul territorio nazionale attraverso la creazione di dieci nuove soprintendenze. L'articolazione periferica del Mibact viene rafforzata riequilibrando il rapporto tra centro e periferia a favore della seconda e aumentando le strutture e i presidii territoriali in base a parametri demografici e a dati amministrativi in modo da garantire un servizio efficace ed efficiente.