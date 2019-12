Vecchini e Sualzo a Passaggi Natale Fano

Definiti nell'ambiente editoriale la 'coppia d'oro' del fumetto, Silvia Vecchini e Antonio "Sualzo" Vincenti, marito e moglie nella vita, sono due artisti dalle esistenze ordinariamente straordinarie. Scrittrice lei, illustratore lui, da anni si occupano di catechesi dei bambini e dei ragazzi e di letteratura per l'infanzia. "Nel silenzio azzurro. Preghiere dal Mondo" (Editoriale San Paolo), è il loro ultimo libro che verrà presentato nel primo dei cinque appuntamenti della terza stagione di Passaggi di Natale, lo spin off invernale del Festival della Saggistica Passaggi a Fano, mercoledì 4 dicembre alla Mediateca Montanari alle 18.30 in un incontro condotto da Valeria Patregnani, direttrice del Sistema Bibliotecario fanese. Un po' libro, un po' graphic novel, scritto per ragazzi ma perfetto per gli adulti, il libro è un'antologia di preghiere dal mondo con illustrazioni che nascono dal lavoro sulla dimensione spirituale del bambino che Vecchini ha intrapreso prima nei suoi studi universitari.