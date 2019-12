Natale, a Fano accese luci grande albero

(ANSA) - FANO (PESARO URBINO), 1 DIC - Prima "Silent night" intonata dalla cantante Clarissa Vichi, una storia per bambini sulla preparazione dell'albero raccontata dall'attore Eugenio Fabbri Manuelli e poi acrobati fontane scintillanti e lingue infuocate hanno dato il via allo spettacolo "Sogno di Natale" a Fano in un crescendo di luci, musica ed emozioni, culminato con l'accensione delle migliaia di led del grande albero di "Natale più 2019".

"Un'inaugurazione fatta di emozioni forti - ha sottolineato il sindaco Massimo Seri durante il saluto istituzionale in piazza con l'assessore Etienn Lucarelli -, provenienti non solo dallo splendido spettacolo, ma dai tanti fanesi che oggi, forse come non mai, hanno voluto assistere all'accensione dell'albero della piazza. Presenze da record anche perché oramai da qualche anno, il Natale Più sta crescendo e offrendo un programma di quasi 40 giorni di appuntamenti. Un grande periodo di festa per tutti i fanesi e per chi in questo periodo verrà a fare un giro nella città della Fortuna".