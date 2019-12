Marche, temporali e vento forte il 2/12

Ancora instabilità in Italia per il passaggio di una perturbazione atlantica attiva sulle regioni nord-occidentali che, nel corso della notte, si sposterà verso levante estendendo i fenomeni alle regioni centrali peninsulari, con piogge e temporali anche intensi. L'avviso della Protezione civile di condizioni meteorologiche avverse, prevede dal primo mattino del 2 dicembre il persistere di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, dapprima su Emilia-Romagna e Toscana e, in seguito, anche su Marche, Umbria e Lazio; fenomeni di forte intensità accompagnati da locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Su queste basi è stata valutata per il 2 dicembre allerta arancione sul Veneto meridionale e sui settori centrali dell'Emilia-Romagna. Allerta gialla su Lazio, Toscana, Umbria, Abruzzo, Marche centro-settentrionali, sul Molise, in Emilia-Romagna occidentale e settori sud-orientali, su Liguria centro-orientale e su settori meridionali della Lombardia.