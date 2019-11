Ripristinate fermate Frecciarossa Pesaro

"Ripristinate ufficialmente le fermate del Frecciarossa a Pesaro nel collegamento su Milano alle 6:20 e alle 20:14. Un ringraziamento particolare al consigliere regionale Andrea Biancani per l'interessamento immediato sulla vicenda. Sono orari fondamentali per chi va e viene da Milano in giornata: una buona notizia". Lo dice il sindaco Matteo Ricci su Facebook: nei giorni scorsi aveva scritto a Rfi e oggi rende nota la lettera di risposta firmata dall'ad Maurizio Gentile. "In riferimento alla vostra nota del 25 novembre - si legge nel testo - si precisa che la fermata di Pesaro per i treni 9802-9811, come richiesto da Trenitalia nel mese di ottobre a Rfi, è stata reinserita e dovrebbe essere visibile a breve anche nei sistemi di vendita dell'impresa ferroviaria".



Data ultima modifica 28 novembre 2019 ore 13:30