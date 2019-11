Il forte terremoto in Albania di magnitudo 6.5, con epicentro vicino a Durazzo, è stato avvertito anche in alcune località della costa marchigiana. Ci sono state telefonate in particolare da Grottammare e San Benedetto del Tronto ai vigili del fuoco di Ascoli Piceno per segnalare il fatto e chiedere informazioni. Non risultano danni. In Albania invece il bilancio è di sei morti e 150 feriti e si scava tra le macerie.



Data ultima modifica 26 novembre 2019 ore 11:25