Mareggiata a Marina di Montemarciano

Nuova perturbazione e nuove mareggiate tra ieri e oggi, con nuovi danni al litorale a Marina di Montemarciano. Operai del Comune, residenti e imprenditori che hanno le proprie attività sull'arenile sono tornati sul lungomare di Marina per verificare la situazione. A nemmeno due settimane dalle altre mareggiate che hanno messo in ginocchio la località, sono sempre più critiche le condizioni della spiaggia, completamente erosa dal mare grosso spinto dalle raffiche fino a burrasca che hanno sferzato la costa adriatica.

Le mareggiate hanno letteralmente portato via parte della strada, una cinquantina di metri, aggravando una situazione che si protrae da anni e per la quale le scogliere posizionate finora non hanno risolto alcun problema. L'erosione costiera, molto evidente a Marina di Montemarciano, ha costretto l'amministrazione a chiudere il lungomare, transitabile ora solo per residenti ed esercenti a una sola corsia.