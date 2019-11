Sisma,Camerino in progetto preserva arte

Camerino sarà una delle quattro città pilota (insieme ad Amburgo, Bratislava e Valencia) del progetto "ARCH - Advancing Resilience of historic areas against climate-related and other hazards" (programma Horizon 2020) per preservare il patrimonio culturale delle aree storiche dai rischi di calamità naturali. Il consigliere comunale Riccardo Pennesi è appena tornato da Bruxelles, dove si è svolta la General Assembly, con il gruppo di ricerca dell'Università di Camerino, Enea - Agenzia nazionale, Ingv comunicazione, per presentare il progetto "Resilienza delle città d'arte da cambiamenti climatici e calamità naturali. "Si tratta di un incontro importante a cui ho avuto l'onore e il piacere di presenziare - ha detto Pennesi - Si è parlato di come coinvolgere i vari stakeholders della zona e di tutto il territorio nazionale. La discussione, in particolare ha sviluppato la tematica di come conservare il patrimonio culturale che Camerino possiede ma che purtroppo sconta il danneggiamento del sisma".



Data ultima modifica 24 novembre 2019 ore 17:25