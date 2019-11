Sisma, riapre chiesa Assunta di Barbara

Buone notizie per la chiesa parrocchiale dell'Assunta a Barbara, che potrà finalmente riaprire il prossimo 30 novembre dopo la chiusura imposta per motivi di sicurezza legati al sisma del 2016. Un'opera resa possibile grazie anche al contributo dei cittadini: il restauro è partito e giunto agli step conclusivi anche tramite i circa 70mila euro donati dai barbaresi e versati in un conto corrente ad hoc. Soldi che hanno permesso di portare avanti i lavori, molto importanti per il paese, anch'esso coinvolto nel sisma del 2016. Le scosse che si sono protratte fino al gennaio successivo, avevano lesionato la facciata della chiesa dell'Assunta ed evidenziato alcune problematiche all'interno dell'edificio di culto. Quanto all'origine della chiesa parrocchiale di Barbara, in corso Vittorio Emanuele, non ci sono notizie sicure: sembrerebbe essere nata come priorato nel XII sec. per poi diventare abbazia nel XV sec.