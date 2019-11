Arrestato da Ps mentre festeggia 50 anni

'Festeggia' il compleanno in arresto per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. E' accaduto ad Ancona dove un uomo di origine dominicana, che era in compagnia di parenti e amici per celebrare il proprio 50/o anno di età, è stato fermato dagli agenti delle Volanti della Questura perché, in stato di ubriachezza, aveva inveito contro militari dell'Esercito di pattuglia per l'operazione "Strade Sicure" al varco della Repubblica, zona porto. Il 50enne è stato portato in camera di sicurezza in attesa della convalida. I poliziotti erano intervenuti per calmarlo dopo che aveva dato in escandescenze con i militari, nonostante il tentativo di fermarlo delle persone che erano insieme a lui: il dominicano aveva trascorso la serata in locali della zona con amici e parenti pagando bevute e bevendo, senza badare a spese. Poi l'aggressione verbale ai militari dell'Esercito e l'azione degli agenti per bloccarlo con tecniche di difesa e contenimento. E' risultato anche privo del permesso di soggiorno in Italia.