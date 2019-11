Provenzano, Zes Abruzzo è complicata

''La Zes in Abruzzo sta seguendo un iter, è una Zes particolarmente complicata perché l'autorità portuale di riferimento è quella di Ancona, quindi noi abbiamo chiesto ulteriori approfondimenti e comunque stiamo accelerando, ieri ne ho parlato con il presidente della Regione Marsilio in cabina di regia. Da parte nostra c'è tutta la volontà di accelerare. I commissari che abbiamo previsto in legge di bilancio per le zone economiche speciali daranno un contributo non nell'istruttoria, che dobbiamo fare noi, ma un minuto dopo nel 2020 quelle Zes devono diventare operative. Non possiamo continuare a perdere tempo e un altro treno''.

Lo ha detto oggi a Chieti il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano a margine di un incontro con gli amministratori locali organizzato dal PD Abruzzo.