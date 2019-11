Natale, a Pesaro acceso albero con 80mila luci led

Show di luci, giochi d'acqua, con getti della fontana fino a 25 mt d'altezza, musica e coriandoli per l'accensione dell'albero più illuminato d'Italia con oltre 80mila luci in piazza del Popolo. A Pesaro in 3.500 - accesso contingentato per ragioni di sicurezza - hanno seguito l'inizio dei 45 giorni di eventi di programmazione natalizia a Pesaro.

Dal balcone del Comune è stata la voce di Ilaria Urloni, sedicenne pesarese allieva dell'Accademia di musica Zero Crossing, a catalizzare l'attenzione della piazza, con l'esibizione sulle note di "Can't help falling in love" di Elvis, supportata poi dagli altri cantanti sul palco. "Mi scuso con le migliaia di persone che stanno cercando di entrare e sono rimaste fuori. Siete un'enormità", ha detto il sindaco Matteo Ricci dal palco sulla necessità di contingentare le presenze: "E' la dimostrazione dell'importanza dell'evento che apre la stagione natalizia. La più interessante per noi dopo quella estiva, con la grande programmazione di eventi nel territorio".



