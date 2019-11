Marche,430 ultracentenari,solo 62 uomini

Marche regione longeva ma in particolare per le donne: sono 430 gli ultracentenari di cui solo 62 uomini. Lo ha riferito dal presidente della Regione Luca Ceriscioli a Sant'Ippolito dove il Comune ha attribuito a Giuseppe Ottaviani, 103 anni, commendatore della Repubblica e pluripremiato per i suoi record sportivi, attivo in 11 specialità di atletica, la benemerenza "Lo Scalpellino d'Oro", massima espressione di considerazione e gratitudine della cittadinanza.

"Quello che ha fatto Giuseppe Ottaviani è qualcosa di straordinario. - ha detto il presidente - Ha dimostrato che c'è un percorso da seguire, di determinazione e passione per raggiungere risultati, e di altruismo"; "siamo convinti che lo sport sia lo strumento migliore per crescere bene. Per insegnare gli stili di vita. Nessuno più di Ottaviani può essere miglior testimonial nel raccontare quanto l'attività motoria aiuti a vivere bene. Siamo una regione longeva, grazie al modo di vivere, all'ambiente e al nostro Dna".