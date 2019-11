20enne travolto e ucciso da auto

Un 20enne di Monte San Vito (Ancona) è stato travolto e ucciso da un'auto sulla Sp 76 in territorio di Monsano (Ancona), direzione Chiaravalle, stamattina alle 5.30 mentre camminava sul bordo della strada in un rettilineo molto buio e privo di marciapiede. L'impatto con un'utilitaria, il cui conducente aveva allertato subito i soccorsi, lo ha scaraventato a diversi metri di distanza, uccidendolo sul colpo. Al momento dell'incidente la vittima, che forse stava tornando da una discoteca, non aveva i documenti e la sua identità - iniziali D.P. - è stata accertata solo dopo molte ore. I carabinieri, che si occupano dei rilievi e delle indagini, mantengo ancora il riserbo sulla vicenda. Sul posto erano giunti subito un'automedica del 118 e l'ambulanza della Croce Verde ma i sanitari non avevano potuto fare altro che constatare il decesso del giovane che forse tornava dopo una serata trascorsa in discoteca.